JUHTKIRI | Vaktsineerimine, ohutuim tee vabadusse

Iga pandeemia vaibub lõpuks, sest inimesed omandavad immuunsuse loomulikul teel (osa sel teel paraku sureb) ja vaktsineerimise kaudu. COVID-19 on paljudele raske haigus, selle ravimise oskused ja mahulised võimalused on nii meil kui ka mujal puudulikud. Tagajärg: suremus on Eestis viimastel nädalatel olnud suurevõitu ja paljudes riikides erakordselt suur. Nii et loomuliku karjaimmuunsuse omandamise tee on tagasihoidlikult väljendudes konarlik.

Õnneks on meil nüüd vaktsiin(id), aga kahjuks tõstab pead ka vastuseis vaktsineerimisele. See on arutu fenomen. Kuigi vaktsiinide kõrvalmõjusid pole arusaadaval põhjusel – vaktsiinid on uued – jõutud veel sügavuti analüüsida, on ilmne, et üldjuhul on vaktsineerimine kõige mõistlikum ja ohutum tee tagasi vabadusse. Koroona loomulikul teel läbipõdemine on eriti riskirühmadel ettearvamatu tulemusega. Enese pidev viiruse eest peitmine rikub elu jälle teistmoodi. Aga paljud ohtlikud ja ebameeldivad haigused, mis varem tapsid või sandistasid miljoneid, on „ringlusest” suuresti kõrvaldatud just tänu vaktsiinidele.

On inetu vaktsineerimise järjekorras ette trügida, aga võtku vaktsiini kartjad seda veel ühe tõendina, et tegu on väärt kraamiga.

Vaktsineerimise ilmsetest kasudest hoolimata tasuks riigil mõelda oma strateegia ja sõnumite tugevdamisele. Eriti on puudu tunneli lõpus valguse näitamisest. Vaktsiini puhul on ju esialgu kõlama jäänud see, et pärast vaktsineerimist ei muutu midagi – ikka on vaja maski kanda, distantsi hoida jne. Milleks siis üldse vaktsineerida?

Tunneli lõppu valgustaks näiteks see, kui riik hakkaks nakatumiste ja surmade info kõrval regulaarselt ja sageli avaldama ka hinnangut selle kohta, kui palju maad on ühiskonnal veel karjaimmuunsuse tasemeni. See paneks kevadel, kui vaktsineerimine käib loodetavasti juba palju suurema hooga, mõistlikud inimesed oma kahtlevaid sõpru-tuttvaid veenma, et nood laseksid end esimesel võimalusel vaktsineerida. Vaktsineerimist üldkohustuslikuks teha pole vaja, kuid sellest kõrvale hoida ei tohiks olla lihtne, kui tööandja hinnangul on vaja töötajat riski vähendamiseks vaktsineerida.