NÄDALA NÄGU | Ivan Orav: inglite keskel

Eks see Toompeal käimine olnud siiani üks Mahtra sõda. Esimese asjana lõi alati ninna vänge sokihais. Kole kisa, nurgas maadeldi, laual oli pooleldi söödud räim tomatis. Viimati, mäletan hästi, tundsin juba uksel hirmsat kõrbelehka. Jumal, pann pliidil põles suure leegiga! Koalitsioon oli hakanud vorsti praadima, aga kukkunud siis arutama, kuidas kaitsta traditsioonilist perekonda, ja panni sootuks unustanud, nii et see lõõmas juba mitu tundi. Vorstist polnud rohkem järel kui näpuotsatäis musta puru. Viskasin kähku pliidile ämbritäie vett, sain tulekahju kustutatud. Aga poisid ei märganud ikka midagi, üks näitas teistele telefonist homoteerulli pilti ning ülejäänud vahtisid, suud ammuli, ja näppisid nina.