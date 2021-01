Täna on 70. sünnipäev Maria Klenskajal, ühel 1970-ndatel startinud näitlejate põlvkonna eredamal tähel. Leekrüüpena ühtaegu terav ja leebe, on ta ligi pool sajandit meid vaimustanud väga erinevate lava- ja ekraanirollidega, ent ka oma värvika isiksusega. „Vaimusta, virguta, valgusta!” sõnastas oma elumoto vahvalt isepäine ajaloogiid Lettice komöödias „Leekrüübe”. See on üks Maria mängitud rolle, mis on teeninud parima naisnäitleja auhinna. Ja need kolm lööksõna paistavad kõige tabavamalt kokku võtvat Maria Klenskaja fenomeni.