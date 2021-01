TERAV KÜSIMUS | Joalat ei taha, tuuleparki samuti mitte. Kas kohalikel omavalitsustel on liiga palju sõnaõigust?

Jaak Nigol seoks KOV-de õiguse ettevõtlust takistada valitsuse tasandusfondist saadavate toetustega – kui takistad, siis toetusi vähendatakse. Mitte kõiki, kuid mõningaid omavalitsusjuhte huvitab eelkõige omaenda kõrgelt tasustatud ametikoha säilitamine, mistõttu ei soovita teha kohalike valijate hulgas ebapopulaarseid, kuid mõnikord hädavajalikke otsuseid.

Tiit Terik ütleb, et kohalikud omavalitsused peaksid saama senisest enam teha oma otsuseid iseseisvalt, suurema ja tugevama eelarvega. Omavalitsuste ülesanne on korraldada kohalikku elu, lahendada kohalikke küsimusi ja pakkuda teenuseid. Mõistlik on, kui need otsused tehakse võimalikult madalal tasemel ehk piirkonnas kohapeal.

Garri Raagmaa sõnul on keskmine Eesti kohalik omavalitsus liiga suur kogukonnaks ja liiga väike keeruliste protsesside, näiteks suurarenduste planeerimise juhtimiseks.