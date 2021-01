AUTORIKÜLG | Kadi Raal: hirmus, hirmus sookoll!

Küll aga näitab naiste väike osakaal poliitikas, et Eesti ühiskonnas praegu puudub naistel võrdne võimalus võimu teostada. Näiteks moodustasid naised eelmise aasta statistika järgi Eesti rahvastikust 52%, kuid neid esindas (aasta lõpu seisuga) riigikogus 27 saadikut 101-st. Samal ajal oli pea kõigi erakondade liikmenimekirjades naisi meestest rohkem. Kui kaasav ja demokraatlik saab viimaks üks võim siiski olla, kui see koondub nii ebaühtlaselt?

Demokraatia tuum on kõigi inimeste fundamentaalne võrdsus ning see, et ühiskonnagrupid on võimu- ja otsustamispositsioonidel proportsionaalselt esindatud. Mitmekülgne kaasatus on ühiskonna heaoluks tähtis, sest inimesed näevad maailma läbi oma kogemuste ja väärtushinnangute. Seega, mida proportsionaalsemalt osaleksid nii naised kui ka mehed otsuste langetamisel, seda rohkem vastaksid poliitilised otsused mõlema soo esindajate vajadustele.

Eeldan, et iga kriitilise mõtlemise võimega inimene saab aru, et üksikisiku iseloom, tema huvid, teadmised ja sobivus mõnele ametikohale ei olene pelgalt sellest, kas ta on mees või naine. Ega ka tema rahvusest, seksuaalsest sättumusest, religioossest taustast või nahavärvist. Seda, milline peaminister Kaja Kallasest saab ja kuidas tulevad oma ülesannetega toime teised valitsuse ministrid, näitab ainult aeg.

Väide, nagu poleks sugu oluline, on imelik ja sellega on keeruline nõustuda.

Sama ootuspärane oli, et Facebookis ja Twitteris võtsid sõna üsna kitsas vanusevahes ja ühesuguse taustaga isikud, kes leidsid kui ühel häälel, et sugu pole üldse oluline. Nii mõnigi valutas südant sellegi pärast, kas tulevikus saab eri ametikohtadele kandideerimiseks vajalikuks eelkõige olla „mitte mees”.

Poliitiline sugu?



Ent see ei tähenda, nagu puuduks eespool mainitud tunnustel laiem ühiskondlik ja poliitiline mõõde. Sugu, rahvus, seksuaalsus, rass on teadupoolest seotud isiku identiteediga, mistõttu on neist teemadest ajendatud poliitilised debatid olnud viimastel aastatel eriti teravad.

Avalikke debatte sooküsimuste üle kas välditakse või naeruvääristatakse, soostereotüübid on jäigad ja visad kaduma.

Nagu mitmes teises postkommunistliku riigis nii on ka Eestis juba aastakümneid enamjaolt valitsenud antifeministlik meelsus. Avalikke debatte sooküsimuste üle kas välditakse või naeruvääristatakse, soostereotüübid on jäigad ja visad kaduma. Näiteks arvab maailma väärtuste uuringu kohaselt pea iga teine Eesti elanik, et mehed sobivad poliitilisteks liidriteks paremini kui naised. Rootsis on sama näitaja viis korda väiksem.

Sugu on alati olnud ühiskonna üks keskseid binaarseid süsteeme. Nii Eesti kui ka välismaa teadlased on korduvalt esile toonud, et kogu ühiskond ja võimuhierarhia on üles ehitatud mees-naine-jaotusele, kusjuures ajalooliselt on privilegeeritud seisundis olnud eeskätt mehed. Kuna kõigil on oma sooline identiteet, pole samal ajal mingit alust arvata, et sugu lakkaks olemast üks ühiskonna alustalasid.

Poliitilise terminiga „võrdsus” ei peeta silmas erinevuste kaotamist, vaid selle vastandsõna on hoopis „ebavõrdsus”.

Seega oleks igati loogiline ja kõigile kasulik, kui ühiskond liiguks soolise võrdõiguslikkuse poole. Olgu märgitud, et poliitilise terminiga „võrdsus” ei peeta silmas erinevuste kaotamist, vaid selle vastandsõna on hoopis „ebavõrdsus”.

Seega, kui räägime soolisest võrdõiguslikkusest, ei tähenda see naiselikkuse ja mehelikkuse sulatuskatelt, kus kõik muudetakse samataolisteks, vaid meeste ja naiste võrdväärset aktsepteerimist ja neile ühesuguste võimaluste tagamist.

Mehedki tahavad võimule rohkem naisi Näib, nagu kipuks soolise võrdõiguslikkuse teemalised arutelud sageli takerduma mentaliteeti, et kui ise pole kogenud või kõrvalt näinud, siis probleemi ei eksisteerigi. Samal ajal ei ole Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituudi raportite põhjal Eestil õieti millegi üle uhke olla. Ühiskonna soolise võrdõiguslikkuse tagamises ollakse Euroopa Liidu keskmisest tulemusest maas, Põhjamaadest rääkimata. Kõige nutusem pilt avaneb aga poliitilise, majandusliku ja sotsiaalsfääri võimu- ja otsustamispositsioonide analüüsi tulemustes. 100 punkti skaalal on meie hinne 36,1 punkti, mis asetab Eesti tagant lugedes üheksandale kohale. Kehvem kui meil on olukord vaid Lätis, Maltal, Poolas, Küprosel, Slovakkias, Tšehhis, Kreekas ja Ungaris. Mainimist väärib, et viimase, sotsiaalministeeriumi tehtud soolise võrdõiguslikkuse seire järgi olid üldjuhul nii naised kui ka mehed seisukohal, et naiste suurem osalemine poliitikas on vajalik eri huvide paremaks esindamiseks. Seda väidet toetas 76% naisi ja 69% mehi. Nii et igal juhul ei vasta eespool esitatud tulemused Eesti inimeste tegelikele ootustele.

