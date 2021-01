JUHTKIRI | Häbiväärsed eliitvaktsineerimised

Koroonaviiruse vastu vaktsineerimine tõi jälle valusalt avalikkuse ette arusaama, et ehkki Eestis peaksid kõik inimesed olema reeglite ees võrdsed, tahab mõni neist ikka võrdsem olla. Raske isegi öelda, milline juhtum on kõige piinlikum. Kas see, et karjuva vaktsiinipuuduse tingimustes sai Ida-Viru keskhaiglast süsti kätte Venemaa diplomaat. Või see, et väljaspool järjekorda hoolitses enda eest sotsiaalministeeriumi kantsler ja Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) nõukogu liige Marika Priske.