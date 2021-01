Nädala eest lõppes alushariduse seaduse eelnõule tagasiside kogumine ning eile ilmus EPLis ka kaks artiklit, kus avaldati muret selle üle, et uue seaduse abil plaanitakse vanemad jätta ilma valikuvabadusest oma lapsele sobiva lasteaia valimisel.

Eelnõus esitatud muudatuste mõte ei ole kindlasti olnud see, et kohalikud omavalitsused ei arvestaks edaspidi perede soovidega. Eelnõus seatud eesmärk on tagada, et pered ei peaks enam järjekorras oodates muretsema, kas ja millal neile lasteaiakoht üldse tekib.