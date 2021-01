Peidetud keskkonnakahju. „Me ei näe, kuidas Netflixi vaadates liustikud sulavad.”

Paberil asjaajamise internetti kolimisest on aastaid räägitud kui keskkonnasäästust: kui me allkirjastame dokumente paberi asemel internetis, on vaja maha võtta vähem puid ja maakera on õnnelikum. Päris nii see siiski pole.

Dokumente säilitatakse serverites, nende töös hoidmiseks ja jahutamiseks kulub aga tohutult energiat. „Me läksime digitaalsele asjaajamisele üle mõttega, et hoiame kokku paberit ja ressursse, aga kuivõrd meie elekter tuleb olulisel määral põletatud puidust, siis ma ei ole üldse kindel, kas siin on mingit ja keskkonna ja energia kokkuhoidu järele jäänud," ütles ökoloog Mihkel Kangur. Seda enam, et serverites istub peale töödokumentide üha enam meie isiklikke fotosid, noorte TikToki laetud videoid, iga Google'i otsing, mille oleme kunagi teinud, e-riigi tugisüsteemid ja palju muud.