Savisaare toimikud. Kapo leidis poliitikute kodudest uskumatult palju sularaha

Kuna Savisaare protsess sai eelmisel aastal viimaks lõpu, muutusid kohtutoimikud avalikuks. Muu hulgas on toimikutes üksikasjalikult kirjeldatud 2015. aasta 22. septembril kahtlusaluste kodudes ja kontorites korraldatud läbiotsimisi. Alljärgnevad kirjeldused ongi pärit kapo läbiotsimiste dokumentidest.'

500-eurosed Ansipi raamatu vahel



Keskerakonna tollase esimehe Edgar Savisaare kodust Hundisilma talust leiti kõige suurem summa: 186 000 eurot ja 300 000 Eesti krooni. Raha oli Hundisilmal mitmes kohas. Esimese korruse magamistoa vasakpoolsest öökapist raamatu „Andrus Ansip” vahelt leiti 25 500-eurost rahatähte.

Esimese korruse kabineti kirjutuslaua elutoapoolsest parempoolsest kapist leiti „Redasini” kirjaga kilekott, milles oli 69 500-eurost. Samas kapis olnud sinisest kilekotist leiti 192 500-eurost. Samas kapis oli eraldi veel 30 500-eurost rahatähte. Samas kapis olnud valget värvi turvakotist leiti 480 50-eurost.

Savisaare kirjutuslaua kapist leiti kokku 291 500-eurost.

Kirjutuslaua elutoapoolsest parempoolsest suurest sahtlist leiti kuldne ümbrik kaheksa 500-eurose rahatähega.

Külalistemaja trepi all olnud pappkastist leiti 600 500-kroonist. Rahatähed olid sajastes pakkides, mille paberkinnitustel oli kirjas „Liivalaia 29 JAN 2002 G3”.

Kuna Edgar Savisaare kohtumenetlus lõpetati tema kehva tervise tõttu, sai ta oma sularaha tagasi. Väike tõrvatilk oli siiski meepotis. Kohtunik Anne Rebane teatas aprillis 2019 vastuseks maksu- ja tolliameti (MTA) taotlusele, et Harju maakohus annab MTA-le loa kasutada Savisaare maksumenetluses kriminaalasjas kogutud dokumente. Samuti edastas kohus MTA-le kohtumääruse Savisaarele sularaha tagastamisest. Mis maksumenetlusest sai, ei saa MTA kommenteerida ja Savisaar ei taha.

Aastakümneid Keskerakonna rahaasjade eest vastutanud Kalev Kallo oli samuti suur sularahasõber. Kallo kodu läbiotsimisel paluti tal esitada vajalikud dokumendid ja esemed, mida kapo otsis. Kallo vastas, et dokumente tal pole.

Kusagil on veel, aga kus – ei mäleta