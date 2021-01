Kristjan Port "Maffiatoimikus": Seda jälgitakse hoolega, mis laborites tehakse. Võitlus käib petjate ja kinnipüüdjate vahel

"Alaver pidas silmas, et teised sportlased kasutavad tulemuste saavutamiseks keelatud võtteid – dopingut ning nendega võrdselt võistlemiseks peaksin minagi seda kasutama. Selliseid jutte rääkis Mati tema autos koos sõites, tema juures kodus olles ja võistlusreiside ajal. Mati nägi minus potentsiaali ja tahtis mind aidata. Mina arvan, et tema teadmiste valguses oli minu positsioonilt spordis edasi liikumiseks dopingu kasutamine ainuvõimalik samm, et olla teiste sportlastega võrdsel positsioonil," sõnas ta.