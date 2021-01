Kultuur

Head tüdrukud nii ei räägi. Naiste võim hüperseksuaalsel räpimaastikul

Peavooluräpp ei ilusta ega peida endas varjatud metafoore. Seksist räägitakse avameelselt ning otsesõnu. Sisuliselt on see kõik, mida naistele on õpetatud mitte tegema. Räpisfääris võimutsenud misogüünia ja häbitunne on asendunud aga edetabelite eesotsas võimutsevate naisräpparitega, kelle lüürika pakatab mõjuvõimust, seksuaalsusest ja enesearmastusest.