FAKTIKONTROLL | Kas vastab tõele Mailis Repsi väide, et maasikakorjajatele hoidis piiri kinni hoopis Ukraina?

27. jaanuaril osales Mailis Reps "Esimese stuudio" saates, kus saatejuht Johannes Tralla küsis, kas uuelt koalitsioonilt on oodata põhimõttelist muutust ja tulla näiteks appi põllumeestele, kes ootavad kevadel maasikakorjajaid. Küsimusele vastas Reps: "Kui me läheme nüüd sisu juurde, vabandust, kogu selles ilus, siis tegelikult oli peamine takistus kõigepealt selles, et Ukraina ei lasknud välja (hooajalisi töötajaid Eestisse). Ja siis oli järgmine takistus sellest, et neil olid COVID-i piirangud peal."

2. aprillil 2020 tegi Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi avalduse, milles teatas, et Ukrainal endal on vaja oskustöölisi. Pärast tehtud avaldust tühistasid Ukraina ametnikud hooajatöötajate tellimuslennud Soome. 29. aprillil teatas Ukraina peaminister Denõs Šmigal siiski, et Ukraina lubab oma kodanike hooajalist tööd tegema. Seda küll tingimustel, et töölistele on tagatud vähemalt kolm kuud tööd, tervisekindlustus, elamisväärne palk ja elamistingimused ning on garanteeritud viiruse leviku takistamiseks vajalikud meetmed.