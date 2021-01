Raske on midagi prognoosida, sest homne üritus on alles teine ja palju sõltub ilmast, mis tõotab vähemalt Kaug-Idas lumetormi. Eelmise laupäeva põhjal saab küll veendunult öelda, et protestiavaldused tulevad, sest populaarse poliitiku mürgitamine, ravimine välismaal ja arreteerimine koju tulles on piisavad tegurid rahulolematuse väljendamiseks. Täpsemal t lisategurid, sest pandeemia tagajärjed, eeskätt elu-olu täielik ümberkorraldus, sissetulekute kaotamine ja vaesumine on peapõhjused.