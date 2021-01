NÄDAL KOMMENTAARIUMIS | „Nägin Jevgeni Ossinovskit pusaga, millele oli kirjutatud „Hüvariik”!”

Anti Poolamets

„Jagan Teie muret. Murelikkusele andis alust septembris toimunud Jüri Ratase ja Urmas Reinsalu äkkvisiit eralennukiga Soome ja Rootsi, mis oli seotud Estonia laevakatastroofist rääkiva uue dokumentaalsarjaga. EKRE ministrid kuulsid sellest alles pärast visiidi toimumist ning seetõttu toimusid valitsuses pingelised jutuajamised. Reformierakonnast on Marko Mihkelson avaldanud korduvalt muret Eesti-Rootsi suhete halvenemise pärast, kui Rootsile seoses Estonia uurimisega etteheiteid tehakse. Esitasin 28.09 Riigikogus EKRE fraktsiooni seisukoha, milles rõhutasin, et isegi 26 aastat pärast Estonia katastroofi on piisavalt palju osapooli, kes võivad soovida tõe väljaselgitamist takistada. Seepärast on kõige olulisem tagada uue uurimise erapooletus ja usaldusväärsus. Estonia uurimise taganttõukamiseks asutasime Estonia laevahuku uurimise toetusrühma, mille koosolekule kutsusime ka riigisekretär Taimar Peterkopi ning kunagise uurimiskomisjoni juhi Margus Kurmi. Selgus, et uurimine pole kuhugi liikunud ning oodatakse üksnes Rootsi järgmisi samme. Vaadake nimetatud koosolekut Uutest Uudistest. Loodan, et Eesti ei tegutse Rootsi taktikepi all, vaid ilmutab uurimisel iseseisvust. Margus Kurm tõdes Riigikogus Estonia huku, kui olulise riikliku tähtsusega küsimuse arutamisel: "Ma tõepoolest arvan, et Estonia uputas sündmus, mida Rootsi valitsusringkonnad on riigi julgeoleku kaitsmise ettekäändel otsustanud varjata. Mis see sündmus on, ma ei tea. Aga see peab olema seotud Rootsi kaitsejõudude ja/või eriteenistuse tegevusega. Ainult kaitsejõudude ja eriteenistuste mõjuvõim, sealhulgas mõjuvõim poliitikute üle, saab minu arvates selgitada Rootsi valitsuse tegevust hukule järgnenud 26 aasta jooksul. Minu hinnangul on see tegevus olnud irratsionaalne ja tundetu.”