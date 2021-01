Tarmo Kruusimäe parteikaaslase kriitikast: kuidas on sinu tegevus Isamaad toetanud?

Peale Keskerakonna korruptsiooniskandaali ja uue õhinapõhise Reformierakondliku valitsuse paika saamist avastab Viktoria Ladõnskaja-Kubits, et Isamaa on teinud kõik valesti. Samas tõdeb poliitik, et Isamaa saavutas selle napi kahe aastaga kõik oma olulisemad valimislubadused – alustades pensionireformist, kaitse- ja julgeolekupoliitika ning lõpetades perepoliitikaga.

Ladõnskaja-Kubits peab seega kõige olulisemaks võimul püsimist, erakonna reitingut ning võimalust kõigile meeldida. Kas erakond teostab oma maailmavaadet, eesmärgipärast poliitikat, täidab koalitsioonilepet ning oma olulised valimislubadused, need on tema jaoks teisejärgulised küsimused.