Põhjendamatu avalik hukkamõist algab halvast eeskujust. Praegu on halvima eeskuju näited võtta ikka prokuratuurilt: nn Savisaare protsess (info lekitati meediasse enne seda, kui näiteks Aivar Tuulberg üldse advokaadiga sai kontakteeruda), Kajar Lemberi protsess (ametlikul pressikonverentsil tituleeriti mitu korda altkäemaksu võtnuks, hiljem tuli välja, et see oli üheksaeurone juukselõikus), Artjom Suvorovi protsess (jääb arusaamatuks, milles prokuratuur probleemi nägi) jne.

Aastast aastasse ikka sama käekiri.