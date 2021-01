EL tulistas vaktsiini pärast tülitsedes järjekordselt iseendale jalga

Euroopa Komisjon, keda kritiseeritakse EL-i viletsa vaktsineerimistempo pärast, andis nädalavahetusel oma mainele uue hoobi. Puhkenud skandaal sundis Ursula von der Leyeni juhitava komisjoni juba mõne tunniga kannapööret tegema.

Kuna komisjoni hinnangul on vaktsiinitootja AstraZeneca euroliitu alt vedanud ja eelistab tarnida vaktsiini hoopis Suurbritanniale, tuli komisjon reedel lagedale määrusega, mis kehtestaks vaktsiinide väljaveole ajutise ekspordikontrolli. Muu hulgas ähvardas EL käiku lasta Brexiti-leppe artikli, mis lubab erijuhtudel piirata Põhja-Iirimaale suunatud eksporti. Ometi on just Euroopa Komisjon aastaid rõhutanud, et Iiri saare sisekaubandust ei tohi mingil juhul takistada.

Liikmesriikidega enne aru ei peetud, nii et Iiri peaminister Micheál Martin sai kavandatud määrusest teada sotsiaalmeedia kaudu. Samuti ei küsitud komisjoni peamise Iiri-asjade eksperdi, endise Brexiti pealäbirääkija Michel Barnier’ arvamust, kes asjast kuuldes hakkas kohe von der Leyenit ümber veenma. Sama päeva õhtuks oligi määruse eelnõu juba komisjoni kodulehelt kustutatud. Vastust ootab küsimus, kas komisjoni veas jääb süüdi von der Leyen ise või tehakse patuoinaks mõni tema alluv.