Jälle on kinni peetud Aleksei Navalnõi abikaasa. Kahjuks ei leidunud möödunud nädalal Euroopa Liidu välisministrite nõukogul valmidust otsustada sanktsioonide kehtestamine Venemaa esindajate vastu, et survestada Navalnõi vabastamist. Kreml mõistab üksnes jõudu ja tegevusetus on nende jaoks jõuetuse tunnus.