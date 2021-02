JUHTKIRI | Äratuskell, mis õhutab spordi rahastamist reformima

Esiteks oleks aeg muuta 2017. aastal jõustatud seadust, mis keelab riigifirmadel sporti ja kultuuri toetada. See keeld kehtestati korruptsiooni vähendamise eesmärgil või ettekäändel. Ent nüüd, kus tänu umbes samal ajal tegevust alustanud nimetamiskomiteele on riigifirmade nõukogude määramises veidi rohkem korda, võiks toetamise lauskeelu tühistada. Õige mitme riigiettevõtte – Tallinna Sadama, Eesti Energia, Omniva – tegevuses on niipalju rahvusvahelist mastaapi, et tippspordi kaudu pildil olemisest võiks nende ärile mõõdetavat kasu olla. Teadus- ja arendustegevusse panustamine on hea küll, aga turundustegevuseta on selle vilju raskem rahaks teha.