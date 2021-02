„Hirmudele tulebki näkku vaadata, et nendega sõbraks saada.” Noorte etenduskunstnike „Eden Detail” viib inimese pahemale poolele

Noored etenduskunstnikud Jette Loona Hermanis (24) ja Johhan Rosenberg (23) on enne järgmist välismaa seiklust mõneks kuuks kodumaale naasnud, et tuua lavale esimene ühine koostööprojekt. „Eden Detail” on performance, mida näeb Kanuti Gildi SAAL-is 1.–7. veebruarini.

Johhan Rosenberg on tantsija, kes osalenud arvukates projektides nii kodu- kui ka välismaal. Üks viimatisi koostöid oli Belgias Koen de Preteri lavastuses „Tender Men”, mis tuuritab sel aastal Euroopas. Amsterdamis, Peterburis ja Berliinis esitab Rosenberg oma diplomilavastust. Kodumaal on ta koostööd teinud näiteks Renate Keerdi ja Sveta Grigorjevaga.

Jette Loona Hermanis on samuti koreograaf, aga tegutsenud ka näitleja ja modellina. Tema isa on tuntud läti lavastaja Aldis Hermanis. 2017. aastal astus ta üles mõisapreilina filmis „November”. Nublu ja Mikael Gabrieli „Universumi” muusikavideos näeb teda kosmoselaeva komandöri rollis.