Nigel Farage leidis uue sihi koroonapiirangute vastu võideldes

Daily Telegraphi teatel avaldas kahe nädala jooksul pärast partei imago muutmist lausa 3000 inimest soovi kandideerida maikuus kohalikel valimistel erakonna nimekirjas. Partei juhtide sõnul soovitakse nii Inglismaa, Šotimaa kui ka Walesi valijatele pakkuda alternatiivi peavooluerakondadele. Reform UK esimehe Richard Tice’i sõnul on erakonna peamine eesmärk koroonapiiranguid lõdvendada. Samuti rõhutatakse vajadust vähendada makse, luua töökohti ja kärpida mahukat avalikku sektorit.

Novembris ütles Farage BBC-le, et Briti valitsus on koroonakriisile reageerinud kohutaval moel. „Ühiskonna sulgemine nõuab kokku rohkem eluaastaid, kui see päästab,” rääkis poliitik. „Vähi-, südame- ja kopsuhaiguste ravi on peatatud või edasi lükatud. Enesetappude arv on laes ning ärid ja ettevõtted seisavad silmitsi hävinguga. Immuunsuse tekitamine on praegusest strateegiast palju efektiivsem.”

Terav retoorika on alles

Kui Farage’ilt päriti maskide ja distantsihoidmise nõude vajalikkuse kohta, tunnistas ta vastumeelselt, et kuigi need reeglid talle ei meeldi, aitavad need ilmselt viiruse levikut ohjeldada. Laiemalt koroonaviiruse vastase strateegia kohta on ta korduvalt öelnud, et see peaks võtma eeskuju Rootsi kevadisest poliitikast. Seda hoolimata asjaolust, et Rootsi ametivõimud on võrreldes kevadega piiranguid märkimisväärselt karmistanud ja kuningas Carl XVI Gustaf on viirusevastast võitlust nimetanud läbikukkunuks.