Nigel Farage leidis uue sihi koroonapiirangute vastu võideldes

Farage’i partei on Suurbritannias ainus, mis nõuab piirangute olulist leevendamist. Opositsiooniline Tööpartei on pigem kritiseerinud valitsuse aeglast reageerimist. Opositsioonijuht Keir Starmer nõudis mitmel korral ühiskonna lukkupanekut, enne kui valitsus lõpuks sama otsuseni jõudis. BBC poliitanalüütiku Alex Forsythi hinnangul on Farage’i partei uus suund mõistetav, sest Brexit ei ole enam poliitilise debati osa. Nüüd näeb Farage aga võimalust naasta poliitilise arutelu keskmesse, sest koroonapiirangud lähevad inimestele korda. Samuti soovivat Farage võimendada lõhet konservatiivse partei ridades, mille siseopositsioon ilmutab peaminister Boris Johnsoni koroonaplaanide osas skepsist.

Viimaste küsitluste järgi toetab jaanuaris kehtestatud rangeid liikumispiiranguid siiski 80% brittidest. Ka Farage ise on tunnistanud, et väga suure tõenäosusega ei saa tema partei kunagi võimule. Ometigi soovitakse olla jõuks, mis sunnib valitsust senisest enam arvestama „tavainimeste arvamusega“.