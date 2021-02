Eva-Maria Liimets alustas Reinsalu käskude muutmisest

See on kindlasti äärmiselt keeruline ja vastuoluline küsimus. Oluline on silmas pidada, et Venemaaga tuleb suhelda. Ja enda poolt anname parima, mis sõnumitega Borrell Moskvasse läheb, ehk kuidas mõjutada Venemaad järgima põhivabadusi ja inimõiguseid. Enne visiidi toimumist anname omalt poolt soovitusi, mis sõnumiga meie sooviksime teda näha Venemaal Euroopat esindamas.

Sündmused on küll värsked, aga pildid räägivad iseenda eest. Sel nädalal, nüüd pärast neid kaadreid kavatseb EL-i välisminister Josep Borrell minna Moskvasse visiidile. Reinsalu kirjutas koos Läti ja Leedu kolleegidega kirja, milles kutsus Borrelli sellest mõttest loobuma. Pole ju kena EL-i välisministril minna suhteid siluma pärast seda, kui inimesi on nägupidi porri surutud.

Jah, kindlasti. Praegu on sündmused nii värskelt toimunud ja me ei tea veel isikuliselt, kes ja mida on toime pannud. Kuid kui see info selgub ja on rohkem teada, siis kindlasti tuleb üle vaadata, kelle vastu ja kuidas oleks võimalik sanktsioone tugevdada.

Eesti on seni toetanud Venemaa-vastaseid sanktsioone ja peame väga oluliseks, et need sanktsioonid oleksid EL-i poolt tervikuna, sest siis nad on kõige mõjusamad. Eelkõige näiteks finantssanktsioonid. Need on oluline rahvusvahelise suhtluse meede, millega näidatakse, et olukorraga ei olda rahul.

Lepingute järgimist ja rahvusvahelistest kokkulepetest kinnipidamist on Venemaa puhul küllap palju loota. Aleksei Navalnõi toetajad on enim avaldanud soovi, et tugevdataks Venemaa-vastaseid sanktsioone. Teie eelkäija Urmas Reinsalu kutsus oma viimasel välisministrite kohtumisel EL-i üles seda tegema. Kas on vaja sanktsioone tugevdada?

Loomulikult loodan, et Venemaa järgib rahvusvahelisi lepinguid ja kokkuleppeid, millega on ühinenud, ja vastavalt austab neid vabadusi.

Sellist süsteemset plaani Eestil praegu loomulikult ei ole. Meie esimene soov on ikkagi, et Venemaa olukord stabiliseeruks ning venelased saaksid rahulikult ja kenasti oma kodumaal elada. Mis puudutab inimeste vastuvõtmist, siis teadaolevalt on juba Eestis Vene opositsiooniliidreid, kes on ühel või teisel põhjusel otsustanud Venemaalt ära tulla.

Kindlasti. See on mainekahju. Oluline on luua selliseid olukordi ja suunata rahvusvahelise üldsuse debatti, mis juhib tähelepanu probleemsetele kohtadele.

Niimoodi otseselt on seda tõepoolest keerulisem sõnastada. Kindlasti on võimalik arutada inimõiguste rikkumisi ning inimõiguste ja julgeoleku seoseid.

Eesti ongi olnud aktiivne nende küsimuste tõstatamisel muu hulgas Euroopas. Ja see on väga oluline, sest Eesti ongi Euroopa. Teine, mida Eesti saab teha – kui toome paralleeli Valgevenega – , siis oleme olnud äärmiselt aktiivsed Valgevene opositsiooni toetamisel ja selle küsimuse toomisel rahvusvahelisele areenile. Sealhulgas ÜRO julgeolekunõukogusse, mille liige Eesti parasjagu on. Selleks on Eestil hoovad ja oleme neid ka kasutanud.

Ma arvan, et on täiesti sobiv, et sellised arutelud toimuvad Brüsselis. Eestil on Brüsselis oma suursaadik, need arutelud toimuvad seal ja see on sobiv formaat selleks.

See mure on tõepoolest suur ja just seetõttu, et see on vastuolus EL-i ühe põhiväärtusega. Ka selle tõttu, et kahjustab konkreetselt väga suurt hulka eestlasi, kes töötavad Soomes. Ja on väga kahju, et Soomes töötavad eestlased peavad tegema valiku oma töö ja selle vahel, kas nad näevad nädalavahetusel oma peret ja lapsi. Eesti huvides on küsimus võimalikult kiiresti lahendada.

Eesti inimeste jaoks on ülitähtis Soome kehtestatud piirangute küsimus. Olete sellega juba ka tegelenud. Eelmisest nädalast pani Soome tervishoiukriisile viidates paika väga ranged sissesõidupiirangud, mis on ettekäändeks piirata EL-i üht alusvabadust ehk tööjõu vaba liikumist. Kõige rohkem saavad kahju paljud eestlased. Kuidas see mure laheneb?

Mul on keeruline kommenteerida, kuidas ja mis kaalutlustel tegi mu eelkäija otsuseid ja samme. Teiselt poolt ei peaks me sündmustest ette tõttama. Viimased meeleavaldused on värskelt toimunud. Muidugi me teadsime ette, et neid planeeritakse, aga seda, kuidas nende mahasurumisega tegutseti, nägime alles pühapäeva õhtul. Ja loomulikult jätkame sel nädalal arutelusid, kuidas me peaksime käituma. Aga nagu öeldud, on meile esmatähtis tõstatada oma Euroopa kolleegidega küsimus, kuidas suurendada rahvusvahelist survet Venemaale, et me edaspidi ei näeks selliseid sündmuseid.

Teisest küljest on oluline leida pikaajaline lahendus. Nagu oleme viimasel aastal kogenud, on koroonaviirus tulnud mitmendat ringi tagasi ja me töötame ses mõttes kahe küsimusega. Üks on see, et neid piiranguid leevendataks enne 25. veebruari, mis on praegune tähtaeg, kuid teiselt poolt, et need ei pikeneks või kui olukord uuesti eskaleerub, et meil oleks valmis lahendus.

Aga mis on need lahendused, millest Soomes rääkisite, ja miks neid meetmeid pole juba rakendatud?

Usaldusmeetmetena on esimesena laual see, et toimuks transpordivahendis testimine ja Soome pool saaks olla rahul, et Eestist saabujad on koroonaviiruse suhtes negatiivsed ehk terved. Olukord on selliseks kujunenud, sest Eestis on viiruse nakatumisnäitaja pea kümme korda suurem kui Soomes. Seetõttu on Soome mure põhjendatud. Reisijad toovad viirust sageli sisse.

Oma vestlusest Soome kolleegiga saan küll öelda, et see pole ainult Eesti mure. Seda muret jagavad ka Soome tööandjad, kelle juures eestlased töötavad. Soome tajub hästi, et see mure on kahepoolne, ja otsime kahepoolselt lahendust.

Fakt on, et Soome ei suvatsenud otsida kahepoolset lahendust, enne kui piirangud kehtestas. Mis on nende probleem? Tahavad proove? Võime iga kell panna laevadele proovivõtjad ja proove tehakse, nii et huugab. Miks ei saa?

Lahenduse suunas töötataksegi. Miks me ei saa? See on seotud sellega, kas on õigus nõuda igalt inimeselt proovi. See on vabaduste piiramine. Aga Soome-Eesti töögrupp tegeleb praegu nende juriidiliste ja tehniliste küsimustega.

Olen imestunud. Kumb on suurem õiguste piiramine: kas terve EL-i ühe alusvabaduse kinnikeeramine või ühe vatitupsu ninna panemine?

See on nüüd õiguslik küsimus, millele tuleks anda juriidiline hinnang.

Küsin siis teistpidi, sest ma ei saa aru, mis takistuste tõttu pole seda tehtud. Kui Soome poolelt liikumist ei tule, siis mis on meie vastusammud?