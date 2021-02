RAAMATUBLOGI: Olelusvõitlus Arktikas ehk parim mees iga töö jaoks on naine

Ent tegelastel polnud nii mõnus ja soe midagi. Nooremas keskeas endine eriüksuslane Anna peab tagama, et eakal teadlasel Danielil sujuks kõik, kui nad mõlemad viibivad Arktikas, elades hõljukil ja lastes end jääl triivida. Nii ühel kui teisel on põhjus viibida jäises ja inimvaenulikus keskkonnas, mille valitsejad on jääkarud – Daniel teeb teadustööd, Anna põgeneb iseenda tillukese maailma eest, mis on kokku varisenud.

Kõik on kena ja rahulik, kuni Anna märkab signaalraketti, mis tuleb Hiina baasi suunalt. Mõistagi ei jäeta Arktikas kedagi hätta, ent kui Anna ja Daniel asja uurima lähevad tabab neid šokk – hiinlased on seletamatul moel surnuks külmunud või tapetud. Alanud torm takistab välisabi saabumist, mistap tuleb duol, kellest üks ei oska ja teine ei taha tulirelvi kasutada, vaid eelistab nuga ja vibu, end elus hoida ja välja selgitada, kes on massimõrvamüsteeriumi taga. Pole vist vaja lisada, et läheb tagasihoidlikuks (sest Arktikas on suurejooneline vaid avarus ja jää) mölluks.