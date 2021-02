Kingitus iseendale ja kaasteelistele. Nüganeni lahkumislavastus pakub nauditavat näitemängu

Linnateatri „Lapsed” esietendus 1. veebruaril, otsekohe, kui Tallinna publik taas teatrisaali lubati. Mängib kaks koosseisu, anti kaks esietendust, kell 14 ja 19. Näidendi sündmustiku käivitab tuumajaamas toimuv katastroof, millele järgnev ebakindlus on mudelina võrreldav pandeemia-aegsega, tsooni sisenejate kaitseriietus assotsieerub ka haiglapalatiga.

Näidendi autori Lucy Kirkwoodi sünniaasta on 1983, tegelasteks on ta kirjutanud oma vanemate põlvkonna, kuhu kuulub ka lavastaja Elmo Nüganen koos eakaalastest osatäitjatega. „Lapsed” on tabav pealkiri, napp ja paljutähenduslik. Paotub vaade isiklikele pingetele kahe naise ja ühe mehe kolmnurgas. Lapsed jäävad lavatagusteks tegelasteks, oma nähtamatuses olulisteks, nii Hazeli ja Robini neli last kui ka Rose’i lastetus mõjutavad nende valikuid. Ilmsiks saab täiskasvanute lapsikus, isekus, selle ületamise võimalus.