ARVUSTUS | Väljamõeldiste veenev dokumentatsioon

Väga moeteadlikule vaatajale tuleb Slovakkia noore fotograafi Evelyn Bencičová nimi – ja ka käekiri – tuttav ette hoopis mujalt. Ta on viimastel aastatel teinud koostööd nii Gucci, Diori kui ka Cartier’ga, tema pildistatud moeseeriad on mitmel korral täitnud Vogue’i lehekülgi.

Sopilise näituse esimestes ruumides vaatavad sissejuhatuseks seintelt vastu hoopis teised, sügavalt isiklikud teemad, aga moefotodelt tuttavad ruumid. Ruumid, mis on alati külmad, paljad, steriilsed. Need on kohad, kus midagi juhtus, aga mis?