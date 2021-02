Tähtis tõsiasi on see, et üle 65-aastased surevad COVID-19-sse tõenäolisemalt kui nooremad. Üle 75-aastastel on see tõenäosus veelgi suurem.

Teine oluline asjaolu on see, et Ameerika Ühendriikides ja mõnes teiseski riigis on ebasoodsamates tingimustes elavate rassiliste ja etniliste vähemuste keskmine eluiga lühem. Seetõttu on nad üle 65-aastaste hulgas alaesindatud. Kui eelistada vaktsineerimisel eakamaid inimesi, on vähemuste osakaal nende hulgas väiksem kui kogu elanikkonnas. See tundub ebaõiglane.