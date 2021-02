Kuidas meili teel kaotada 20 aastat kogutud säästud? Küberkuritegevust on üha rohkem

Kaks inimest vahetavad omavahel e-kirju. Neile teadmata on ühele postkastile ligi pääsenud märkamatu võõras, kes suhtlust jälgib. Järsku võtab võõras vestluse üle. Ta suhtleb korraga mõlema osalisega ja teeskleb emba-kumba, nii et ohvritele tundub, et nad räägivad omavahel.

„Välismaal kasutati sellist skeemi näiteks siis, kui inimesed hakkasid oma elu säästude eest kodu ostma. Sai 20 aastat raha kõrvale pandud, et lõpuks endale maja osta. Läksid notarisse ja notar küsis: kas te deposiidi saate täna üle kanda? Inimesed olid üllatunud: mida, juba kolm nädalat tagasi kandsin deposiidi üle! Notar vastas, et nende pole see jõudnud," räägib keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Oskar Gross küberkuriteost, kus pahaaimamatult jäädi ilma aastakümneid kogutud säästudest. „Kõik elu säästud läksid rebastele ja majaost jäigi katki, sest see raha oli juba kolm nädalat tagasi liikunud Sajusaartele," lisab Gross.

Küberkuritegevust on üha rohkem. Selliseid kuritegusid registreeritakse Eestis igal aastal umbes saja võrra rohkem kui eelmisel.