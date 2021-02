JUHTKIRI | Kasti löödud Jaak Joala

Viljandis lahvatanud kohalik vastasseis laulja Jaak Joala skulptuuri pärast on selle parim tõestus. Kui kuulata näiteks eri raadiokanalite sissehelistamissaateid, tekivad väga vastandlikud tunded. Tugev konflikt on nii selle kui ka mis iganes teise monumendi sündi juba sisse kodeeritud. Eks proovige mõne tuttava peal märksõnu „Vabadussammas” või „Konstantin Päts”, kunagisest ideoloogiliselt laetud „Lihula ausambast” või „pronkssõdurist” rääkimata.

Tants Joala ümber on tekkinud aga sügavamal põhjusel kui maitsemeelte haakumatus. Tegemist on halva näitega, mis juhtub, kui üritada suruda midagi linnaruumi ilma avaliku diskussioonita.

Sisuliselt oli 50 000 euro eraldamisega päädinud konkurss ju farss. Nagu Eesti Ekspress on kirjutanud, hakati monumenti rajama Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi eestvõttel. Projekti juhtis kahest Isamaa poliitikust koosnev MTÜ Meie Viljandi. Parteikaaslastest linnajuhid korraldasid konkursi nii, et ainsana osales seal „võitjaks” tulnud teenekas kujur Mati Karmin. Žüriis olid poliitikud ja ametnikud, ei ainsatki skulptorit.

Tänaseks on siis kuju ümber puust kast. Esteetilistest kaalutlustest olulisemaks osutus segadus selles, mida Joala lesk, kellel on ta autoriõigused, täpselt püstitada lubas ja mida tal on õigus keelata. Selguse saamiseni skulptuuri valatud Joalat enam näha ei saa.