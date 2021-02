Viljandi linnavalitsus, kes andis MTÜ Meie Viljandile oktoobris 50 000 eurot kuju püstitamiseks, andis esmaspäeval mõista, et juhul, kui MTÜ olukorda Jaak Joala lesega ära ei silu, taganeb linn lepingust. „MTÜ lubas meile üle anda kõik vajalikud nõusolekud,” selgitas eile olukorda Viljandi linnapea Madis Timpson (Reformierakond). “ Aga tundub, et mõni luba on jäänud hankimata, järelikult.”