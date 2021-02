ARVUSTUS | Pisut tüli ja pisaraid suure aarde pärast

Aarete leidmises on midagi ühteaegu meelierutavat ja romantilist – nii on arheoloogiat ja arheolooge filmis ja kirjanduses päris palju käsitletud. Kui vahel kisub asi lihtsalt jaburaks seikluseks, nagu Indiana Jonesi filmides, või tõeliseks libaarheoloogiaks, nagu Nicholas Cage´i „Rahvusliku aarde” seerias, siis eraldi nähtus on tõestisündinud lugudel põhinevad filmid. Äsja Netflixi jõudnud „Väljakaevamine” räägib loo ühest kõige olulisemast Briti saartel tehtud arheoloogilisest leiust, nn Sutton Hoo aardest.