Jõuluaegne muretus ja uus viirusetüvi tegid Portugalist Euroopa „musta augu”

Portugalist on jaanuari jooksul saanud Euroopa kõige süngemate nakkusnäitajatega riik, kus vabad haiglakohad ähvardavad iga hetk lõppeda. Läinud nädalaks oli Portugalis elaniku kohta registreeritud uute surma- ja nakkusjuhtumite arv maailma suurim ning koroonat põdes korraga ligi 2% kogu rahvastikust. Jaanuaris suri selle haiguse tõttu ligi sama palju portugallasi kui kogu eelmise aasta jooksul kokku.

Ekspertide sõnul on olukorra järsus halvenemises süüdi valitsuse ja elanike muretu käitumine, mis langes kokku uue nakkavama viirusetüve levikuga. Kuna detsembri alguses paistsid nakatumisnäitajad vähenevat, teatas valitsus, et jõulud ja aastavahetus on „päästetud” ning peokülaliste arvu ei piirata. Nüüd tunnistab peaminister António Costa, et tollane jutt oli kaugelt liiga optimistlik.