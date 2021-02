Jõuluaegne muretus ja uus viirusetüvi tegid Portugalist Euroopa „musta augu”

Ekspertide sõnul on olukorra järsus halvenemises süüdi valitsuse ja elanike muretu käitumine, mis langes kokku uue nakkavama viirusetüve levikuga. Kuna detsembri alguses paistsid nakatumisnäitajad vähenevat, teatas valitsus, et jõulud ja aastavahetus on „päästetud” ning peokülaliste arvu ei piirata. Nüüd tunnistab peaminister António Costa, et tollane jutt oli kaugelt liiga optimistlik. „Kui sõnumi adressaat ei saa sõnumist aru, on see sõnumitooja süü,” raputas Costa endale tuhka pähe.

Uus tüvi levib jõudsalt

Nakatunute arvu kiire kasvu põhjustajaks peetakse ka Suurbritanniast tulnud viirusetüve. Kui Briti valitsus detsembris uue tüve tuvastamisest teatas, sulges Portugal Briti reisijatele piirid, ent viirus oli selleks ajaks juba riiki jõudnud. Suurbritannias elab ka umbes 170 000 välisportugallast, kelle jõuluaegset reisimist kuidagi ei takistatud. Terviseametnike hinnangul oli Briti tüvi eelmiseks nädalaks põhjustanud kolmandiku kõigist Portugali aktiivsetest koroonajuhtumitest, Lissabonis arvatakse see osakaal olevat 50%.

Sügisel jäädi teise laine pidurdamisega hätta ja valitsuse vastukäivad sõnumid tegid asja hullemaks.

Lissaboni nakkusteadlane Tiago Correia kommenteeris portaalile SAPO24, et esimest, kevadist nakkuslainet võeti Itaalia ja Hispaania hoiatava eeskuju tõttu tõsiselt ning rahvas järgis piiranguid vabatahtlikult. „Suvel olid kogu Euroopa valitsused majandusega kimpus ja julgustasid inimesi kodust väljas käima,” lisas Correia. „Saadeti signaal, et kõik on läbi.” Sügisel jäädi teise laine pidurdamisega hätta ja valitsuse vastukäivad sõnumid tegid asja hullemaks. Matemaatikadoktor Óscar Felgueiras ütles portaalile, et pühadest alguse saanud kolmandat lainet iseloomustas juba nakkusjuhtumite arvu eksponentsiaalne kasv. „Asja tegi veel hullemaks viiruse uue tüve kiire levik, nii et Portugali tabas halvim võimalik stsenaarium,” ütles Felgueiras.

Haiglad on täis