Hiinalt ja Venemaalt vaktsiini ostnud Serbia tormas EL-i riikidest mööda

Samasugust suhtumist näeb ka nüüd. Vučići sõnul on EL ainult lubadusi jaganud, kuid vaktsiine pole saabunud ja pole kindel, millal need riiki jõuavad. Hiinas toodetud doosid jõudsid Serbiasse aga kiiresti ja neid tuli suurtes kogustes. Serblasi ei heiduta ka võimalus, et Sinopharmi ravimit saanud inimesed ei pruugi saada EL-is vabalt ringi reisida, kirjutab portaal The Diplomat. Esimese nädala jooksul süstiti riigis 200 000 elanikku.

Serbia president Aleksandar Vučić kurtsis juba mullu koroonakriisi puhkedes, et Euroopas pole solidaarsust ollagi. Kui Hiina saatis märtsis nn maskidiplomaatia raames Serbiale lennukitäie kaitsevarustust, oli Vučić lausa nii tänulik, et andis lennujaamas Hiina lipule suud.

„Maailm on nagu vastu jäämäge põrganud Titanic. Rikkad ja veel rikkamad mõtlevad ainult enda ja oma lähedaste päästmise peale,” teatas Vučić möödunud nädalal, kui talt nõuti aru alternatiivsete vaktsiinide soetamise kohta. „Meie, väiksed riigid, kes pole rikkad, läheme koos Titanicuga põhja. See võib-olla polnud nende (rikaste riikide – toim) plaan, kuid see ka ei lähe neile eriti korda.”

Serbiat ja Hiinat seovad ka muidu tugevamad majanduslikud sidemed, sest Peking on riiki olulisel määral investeerinud ja loodab, et sellest saab uue Siiditee projekti keskus.

Sinopharmi vaktsiini katsetused on kolmandas faasis, esialgsete tulemuste järgi on arstimi tõhusus 79–86%.

Sinopharmi vaktsiini katsetused on kolmandas faasis, esialgsete tulemuste järgi on arstimi tõhusus 79–86%. Ka Araabia Ühendemiraadid ja Bahrein on selle kasutamisele rohelist tuld näidanud.

Brüssel andis küll kuuele EL-i pürgivale Balkani riigile 70 miljonit eurot vaktsiinide soetamiseks, kuid nende kättesaamisega on EL-iski raskusi ja see tähendab, et neli riiki kuuest pole ühtki doosi kätte saanud, teatas sel nädalal Financial Times.

Bosnia ja Hertsegoviina üritab endiselt vaktsiinidele ligi saada maailma terviseorganisatsiooni (WHO) COVAX-i programmi ja Euroopa Liidu algatuste kaudu. COVAX-i mõte on selles, et vaesemad riigid saavad juurdepääsu tasuta vaktsiinile. Pole aga teada, millal ja kui palju vaktsiine riiki jõuab. See on Bosnia ja Hertsegoviinas toonud kaasa suure kriitikalaine, et võimud pole elanike kaitsmiseks piisavalt palju ära teinud, kirjutab portaal Balkan Insight.

Aitab ootamisest!



Bosnia ja Hertsegoviina valitsuse ministrite nõukogu esimees Zoran Tegeltija teatas jaanuari teises pooles, et riik alustab ravimitootjatega otseläbirääkimisi ega kavatse enam rahvusvahelistele programmidele lootma jääda. Peale Pfizeri lubas Tegeltija ühendust võtta ka Hiina ja Venemaa firmadega.

Montenegro oli alguses lootma jäänud vaid COVAX-ile, kuid hiljuti muutis riik kurssi ja alustas kiiresti ravimitootjatega kõnelusi. Nüüdseks on riigil taskus lepingud Hiina ja Vene vaktsiini soetamiseks. Samasse suunda vaatab Põhja-Makedoonia.

„Kavatsesime osta lääne vaktsiine, näitamaks, et meie koht on ka seal, ja jätsime algul venelased ja hiinlased kõrvale,” rääkis üks anonüümseks jääda soovinud ametnik Financial Timesile. Valitsusel oli viivitusi aga üha raskem rahvale põhjendada. „Kuna ka teised Euroopa riigid, nagu näiteks Ungari, soetavad Sinopharmi vaktsiini, on raske inimestele põhjendada, miks meie ootame Pfizeri, Moderna ja AstraZeneca järel,” lisas ta.

Peale selle teatas Serbia, et võib hea meelega annetada Montenegrole ja Põhja-Makedooniale endal üle jäävat Pfizeri vaktsiini. Vučići sõnul eelistab Serbia kasutada hiljuti riiki saabunud 10 000 Pfizeri vaktsiinidoosi asemel Hiina oma.

Kas loetud artikkel vastas Teie ootustele? Ei ole üldse rahul Olen väga rahul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10