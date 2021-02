Vaktsineerimine saab järgmistel nädalatel hoogu juurde

Praeguseks on Eesti elanikke koroona vastu vaktsineeritud viis nädalat, keskmiselt on nädala jooksul esimese vaktsiinisüsti saanud 6000 inimest. Sotsiaalministeeriumile vaktsiinitootjatelt tulnud andmete järgi on lootust lähinädalatel tempot tõsta. Järgmisel nädalal saab Pfizeri/BioNTechi ja Moderna vaktsiinidega esimese süsti teha 6500 inimesele. Kui kohale jõuavad ka umbes 7200 doosi AstraZeneca vaktsiini, saab järgmisel nädalal esimese vaktsiinisüsti teha juba 13 700 inimesele.

Ülejärgmisel nädalal, mis algab 15. veebruariga, peaks peale tavapärase 10 000 Pfizeri/BioNTechi doosi saabuma 10 800 doosi Moderna vaktsiini. See võimaldab teha 10 000 esimest vaktsiinisüsti, sest pool saabunud kogust pannakse teise süsti jaoks kõrvale.