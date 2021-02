Vaktsineerimine saab järgmistel nädalatel hoogu juurde

Peale selle on lootust, et esimese kvartali jooksul võiks EL-i müügiloa saada ka Janssen Pharmaceutica NV vaktsiin.

Friedemann ütles, et juba vaktsineeritakse ka üle 80-aastaseid inimesi. Harjumaa, Ida-Virumaa ja Pärnumaa suuremad perearstikeskused on sel nädalal oma nimistuist üle 80-aastaseid vaktsineerima kutsunud. Järgmisel nädalal saavad nimistu kohta 36 vaktsiinidoosi needki mainitud maakondade perearstikeskused, mis jäid sel nädalal veel vaktsiinita.

Friedemann loodab, et veebruari lõpuks on esimese vaktsiinisüsti saanud nii kõik hooldekodude patsiendid kui ka kõik üle 80-aastased. Just neile elanikerühmadele on COVID-19 kõige ohtlikum. Kui üle 80-aastased on vaktsineeritud, jõuab järg üle 70-aastasteni, kellel on haigusi ja ohtlikke seisundeid.