Talverõõmud vihastavad tallinlasi. „Sahk tuleb lükkab soolalöga ukse ette ja kuhu sa selle siis paned?”

Telesaade „Reporter” näitas hiljuti, kuidas liikumiskäruga vanem naine ei pääsenud Ida-Tallinna keskhaiglasse, sest kõnniteede lumevallid olid raskesti läbitavad. Keskkonna eest vastutav abilinnapea Kalle Klandorf (Keskerakond) ütles seepeale, et pensionär pidanuks võtma takso, sest see tuleks lõppkokkuvõttes odavam sellest, kui temaga mõni õnnetus juhtuks.

Niisugune vastus vihastas avalikkust ja opositsioon hakkas nõudma Klandorfi tagasiastumist. Sotsiaalmeedias on juba mitu nädalat juhitud tähelepanu asjaolule, et sõiduteed hoiab linn üsna puhtana, kuid linna vastutusalas olevad kõnniteed, bussipeatused ja ülekäigurajad on üldjuhul lumesopaga kaetud.

Seepärast pole Tallinnas harv vaatepilt, et lapsekäruga liikujad ja teisedki jalakäijad kõnnivad võimaluse korral hoopis puhtaks lükatud sõiduteel.

Kelle asi on lund koristada?

Avaliku ruumi heakorra eest vastutab küll peamiselt linn ise, ent pealinna heakorraeeskirja järgi peavad kinnistu omanikud, olgu need eramajade elanikud või korteriühistud, hommikul kella seitsmeks maja kõrval asuvad kõnniteed lumest puhtaks tegema.

Peamiselt teevad seda pensionärid, kellel on vaba aega ja soov lisaraha teenida. Eesti Päevalehega rääkinud ja parasjagu lund kühveldanud eakad töö üle ei kurtnud ja ütlesid, et see hoiab kondid soojas. Ühe majaesise koristamine võtab neil kuni kaks tundi ja alustatakse hommikul varavalges. Mõni sõidab selleks lausa teisest linnaosast kohale.

Küll aga ei sobi niisugune vastutus ühistutele tervikuna. Üks anonüümsust palunud Tallinna kesklinna ühistu esimees ütles, et linna ette antud nõuded on jaburad. „See on linna maa, aga meie peame selle puhastuse eest maksma. Ühistu on kannataja rollis,” ütles ta. Ühe lasteaia direktor, kes peab jälgima, et kõnnitee hommikuks puhas oleks, nentis, et linn peaks ise sellega hakkama saama.