NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: tippsport ja tasuta joogid

Ajaloost on teada palju juhtumeid, kus muidu vägagi targad ja selgepilgulised kirjanikud ja kunstnikud muutusid ootamatult libekeelseteks pugejateks – siis, kui oli tarvis pühendada oma raamat või maal mõnele vürstile, kes neile peavarju ja kosti pakkus ning nende arveid tasus. Ei saanud ju riskida heategija soosingu kaotamisega, muidu võis üleöö kerjuseks muutuda.

Kibe on armuleivasööja leib. Just see lause tuli mulle pähe, kui lugesin, kuidas spordirahvas üksmeelselt Toomas Annuse kaitsele viskus ja Mihkel Kärmast kõigis surmapattudes süüdistas.

Muidugi, võrrelda meie tippsportlasi armuleivasööjatega on esmapilgul jõhker ja ebaviisakas. Aga ometi ei saa eitada, et nende karjäär sõltub võõraste inimeste heatahtlikkusest ja suvast. Ainult riigi toetustega tippsporti ei tee, see on selge. Niisiis tuleb loota rikaste sponsorite heldusele. Aga kui see rikas onu korraga ära sureb, pankrotti läheb või lihtsalt solvub ja rahakraanid kinni keerab? Siis ongi häda käes.

Kujutlegem ööklubi, kus peavad pidu piltilusad näitsikud. Koos nendega on seal alati viibinud ka helde miljonär, kelle jaoks pole mingi probleem jooke välja käristada. Siis aga juhtub nii, et üks neiudest joob end liiga purju, oksendab ööklubi täis ja satub alkoholimürgistusega haiglasse. Pealekauba selgub, et ta oli alaealine.

Ajaloost on teada palju juhtumeid, kus muidu vägagi targad ja selgepilgulised kirjanikud ja kunstnikud muutusid ootamatult libekeelseteks pugejateks.