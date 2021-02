Kuidas aidata poissi, kel isa juurest tulles on pepu haige? Seitsme abistaja ränk võitlus perevägivalla vastu

Isa väärkohtleb seksuaalselt oma viieaastast poega, aga kedagi ei huvita. Tundidepikkused peksusessioonid jõukas ja lugupeetud perekonnas. Aastatepikkused vaidlused lapse hooldusõiguse üle ning kohtumääruste eitamine. Vanurite seksuaalvägivald hooldekodudes. Lapsed, kes näevad igapäevast vägivalda ega saa abi, sest neid ei peeta ohvriteks. Lapsed, keda isa vägistas, vägistavad nüüd juba oma õdesid. Ohvrite naeruvääristamine ja nende mitte uskumine.

Mullu suri perevägivallakuritegude tagajärjel 16 inimest ja seda on koguni 11 võrra enam kui aasta varem. Samas on sadu inimesi, kes võitlevad lähisuhtevägivalla vastu: varjupaiga-, ohvriabi- ja lastekaitse töötajad, politseinikud, prokurörid, ministeeriumide ametnikud, terapeudid ning mõned üksikud poliitikud. Valisime välja seitse selles valdkonnas jõuliselt tegutsevat ja sõna võtvat inimest, kes rääkisid oma loo: kuidas nad sellesse maailma abistajateks jõudsid, millised on olnud jõhkraimad juhtumid ja mis meie riigis inimeste kaitsmises ikka veel vajaka on.