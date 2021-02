See on juba mu kolmas autorikülg kehakaalust. Põhjusega, sest tundub, et varem olen nii mõnegi asjaga puusse pannud. Loodan, et mu eksirännakutel saadud kogemused aitavad teisigi minusuguseid. Selleks annavad julgust kuu ajaga kadunud kilod: 160-st on saanud 152!