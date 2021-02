Kultuurkapital jagab preemiaid, laureaadid selguvad päeva jooksul

Kultuurkapitali aastapreemiaid antakse välja alates aastast 1995 ning need on rahalised. Kultuurkapitali peapreemia on suurusega 7000 eurot ja elutööpreemia 10 000 eurot. Preemiapäeval antakse välja ka audiovisuaalse kunsti, kujutava ja rakenduskunsti ning rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemiad, mille suurus on 1000 kuni 4000 eurot.