Kultuurkapital jagab preemiaid, laureaadid selguvad päeva jooksul

„Sel aastal on meil võimalus teha kõike tavapärasest erinevalt ja kuigi on kahju, et ei saa korraldada preemiagalat, kus Kultuurkapitali kaheksa valdkonna esindajad kokku saaks, annavad laureaatide videoportreed võimaluse saada nende inimestega lähemalt tuttavaks ja seeläbi mõista ka nende tööd ja suurust paremini,“ ütles Kultuurkapitali juhataja Kertu Saks.

Kultuurkapitali aastapreemiaid antakse välja alates aastast 1995 ning need on rahalised. Kultuurkapitali peapreemia on suurusega 7000 eurot ja elutööpreemia 10 000 eurot. Preemiapäeval antakse välja ka audiovisuaalse kunsti, kujutava ja rakenduskunsti ning rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemiad, mille suurus on 1000 kuni 4000 eurot.