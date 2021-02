„Teie elud on nüüd jumala kätes!” Kümneid tuhandeid Egiptuse poliitvange piinatakse ja alandatakse

Riigipöördega võimule tulnud Egiptuse presidendi Abdel Fattah el-Sisi režiim on aastate jooksul rohkesti kriitikuid vangistanud. El-Sisi väitis möödunud aasta lõpus, et Egiptuse vanglates on kokku ruumi 55 000 kinnipeetavale, kuid ÜRO inimõiguste ülemvoliniku ameti andmetel kannab praegu karistust 84 000 vangi. Neile lisandub veel 30 000 kohtuotsust ootavat isikut. Seega istub Egiptuses trellide taga üle kahe korra rohkem inimesi, kui neile ametlikult ruumi on.