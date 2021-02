„Teie elud on nüüd jumala kätes!” Kümneid tuhandeid Egiptuse poliitvange piinatakse ja alandatakse

Egiptuse seadused lubavad süüdistatavaid kohtuotsuseta kinni pidada kuni kaks aastat, kuid tegelikkuses saavad prokurörid vanu süüdistusi ümber sõnastada ja seekaudu kohtueelset vangistust veelgi pikendada. Rahvusvahelise kriitika alla langenud kohtupidamisreegleid on pandeemia ajal veelgi absurdsemaks muudetud. Möödunud aasta teises pooles hakati sanitaarnõuetele viidates pidama kohtuistungeid nii, et süüdistatavat polnud kohal.

Suurte vangide arvu tõttu valitsevad kinnipidamisasutustes kehvad tingimused. See on režiimile lisavõimalus võimude vastu kriitilisi isikuid taga kiusata. Amnesty Internationali teatel on Egiptuse riiklik julgeolekuagentuur töötanud välja valitsusvastasuse karistamise juhised. Meetmete hulka kuuluvad näiteks poliitvangide pikk üksikvangistus, nende toidust ja hügieenitarvetest ilmajätmine ning tervisehädade korral arstiabi mitteandmine. Rahvusvaheliste standardite järgi on kirjeldatud teguviis piinamine.