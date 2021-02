PERH-i ülemarst Peep Talving sattus õhtul töölt lahkudes füüsilise rünnaku ohvriks

Praegu on raske öelda, kas tegemist oli röövikatsega või rünnakuga Talvingu kui Covid-19 teemadel palju sõna võtnud arsti ja riigi teadusnõukoja liikme vastu. Pigem tundub hetkel olema loogiline viimane variant. Politsei on alates teate saamisest ulatuslikku tööd teinud ja võtab teemat väga tõsiselt.

“Meil ei ole praegu teada selle rünnaku motiiv, sest me alles tegeleme selle inimese kindlaks tegemisega. Kui rünnaku ajendiks oli kannatanu tegevus koroonaviiruse peatamisel, siis see oli rünnak meie kõigi vastu. Igal inimesel on õigus oma arvamusele ja hinnangule, aga eriarvamus ei õigusta mitte kunagi rünnakut teise inimese suhtes,” ütles Tambre. Ta lisas, et politsei töö tähendus selliste juhtumite puhul ei seisne ainult ründaja tabamises, vaid ka selles kindluses ja turvatundes, mida teadlastel ja ametnikel on vaja, et teha koroonaviiruse peatamiseks vajadusel ka raskeid otsuseid.