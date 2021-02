KULTUURIBIIT | Ansambel deLULU playlist

Taavi Paomets

deLULU - Safer Than Home

Tahtsime luua selle looga nostalgilise maailma, kus minimalismi tagant kõlab kaminasoojus. Väga paslik lugu praegusel ajal, kus veedame palju aega kodudes.

Matt Corby - Miracle Love

Lasin ja esitasin seda lugu oma tütrele juba siis kui ta veel kõhus oli. Kui ta esimest korda seda peale sündi kuulis, jäi ta kuulama ja naeratas suu kõrvuni.

Toulouse - It Is Well (Maths Time Joy Remix)

Lemmik helikeelega produtsent UKst. See konkreetne lugu süstib mulle iga kord elujõudu ja rõõmu. Vabastab muredest ning inspireerib edasi tegutsema.

Jordan Rakei - Mind's Eye

Tihti ei jäta lugusid repeati peale. See oli üks nendest vähestest. Super andekas multitalent, kelle oskuseid tahaks endale. Ja see hääl! Ja need tekstid!

Inga Tislar

Kllo - Last Yearn

Lugu, millest ma ei väsi mitte kunagi. Melanhoolne, minimalistlik ja nii stiilne samal ajal. Lisaks viib selle loo kulminatsioon mind täiesti teise universumisse. Peegeldab väga hästi minu muusikamaitset.

Emilie Nicolas - Wild One

Minu suurim muusikaline avastus selles elus. Emilie tekstid, fraseering, meloodiad, produktsioon ja atmosfäär - minu jaoks midagi täiesti enneolematut. Ainukene artist, kellelt ma kuulan peaaegu kogu loomingut ja kes inspireerib mind iga kord, kui teda kuulan.

Robert Glasper - Better Than I Imagined (ft H.E.R. & Meshell Ndegeocello)

H.E.R.'i vokaal on minu silmis üks maitsekamaid, millele lisavad sügavust tema sõnumid ja muusika kirjutamise oskus. Ja muidugi rääkimata legendist endast ehk Robert Glasperist. Sellest loost ja kooslusest õhkab elukogemust.

Mairo Marjamaa

Cleo Sol - Why Don't You

Mõnus tiksumine, väga hea tekstiline flow. Muusikas käib lainetena viis vs lüürika tähtsustamine, hetkel on viisimaterjal üpris tagasihoidlik, kuid lüürika ise dikteerib mõnusa rütmi loole.