JUHTKIRI | Peatame tärkava rumaluse pandeemia

Kas peale koroonapandeemia jõuab Eestisse rumaluse ja kurjuse pandeemia? On arusaadav, et viimase aasta hirmud ja piirangud on paljude närvisüsteemile kehvasti mõjunud. Ent on arutu elada oma viha välja inimeste peal, kes hoiavad pandeemiat vaos ja ravivad haigestunuid. Eesti-suguses haritud rahvaga riigis ei sobi üldse tervishoiutöötajaid rünnata.

Eesti on pikalt olnud eriline maa selle poolest, et riigijuhid ja teised avaliku elu tegelased saavad siin vabalt ja kartmatult rahva seas ringi liikuda. Samuti on Eestis koroona ajal hoitud küllaltki head tasakaalu nende vahel, kes tahaksid rohkem vabadust, ja nende vahel, kes tahaksid rohkem piiramist. Sealjuures on Eestis suudetud vältida tervishoiusüsteemi ülekoormust, mis mujal on suure suremuse üks peapõhjusi.