Valitsuse pressikonverentsil kommenteeris tervise-ja tööminister Tanel Kiik professor Peep Talvingu ründamist järgnevalt: "Sellised rünnakud on meeldetuletuseks meile kõigile, et meie hulgas on inimesi, kes on kas vaimselt või füüsiliselt tervisemuredega kimpus ja kelle puhul COVID-19 olukord võib seda stressi ja depressiooni taset veelgi suurendada". Natuke hiljem lisas ta: "Ilmselgelt terve inimene selliseid aktsioone, selliseid rünnakuid läbi ei vii".