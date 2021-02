Eerik-Niiles Kross: kui viiruse vastu käib tõesti sõda, tuleb esmajoones vaktsineerida meie juhid. Ka siis, kui nad ise ei taha

See on probleem ja mitte ainult seetõttu, et onupojapoliitika vaktsineerimises murendab inimeste usaldust riiklikku kriisihaldusse ja meie õigusriiklusse üldse.

Järgnev ei ole seega aset leidnud juhtumite heakskiit. Vastupidi. Need on tõepoolest osa süsteemi läbimõtlematuse ilmingutest.

Ometi on senikehtiv poliitika, et esmajärjekorras vaktsineeritakse ainult eesliinitöötajad, kriisi haldamise seisukohalt vigane. Kriisi juhivad kriisimeeskonnad ja üleriiklikult valitsuse kriisikomisjon ja selles kriisi lausa valitsus ise.

Kaitseväes nii ei tehtaks