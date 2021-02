Lugu sellest, kuidas "kaasaegne rappija Jack" 1970ndatel politsei pikka aega üle kavaldas

Yorkshire'i mõrtsuka sarnasus 1888. aastal Londonis tegutsenud ja tabamatuks jäänud Rappija Jacki ehk Jack the Ripperiga on märkimisväärne - mõlema ohvriks olid valdavalt prostituudid (Jack the Ripperil eranditult) ning kõigi ohvrite kallal oli tarvitatud vägivalda enam kui “vaja” mõrva sooritamiseks. Ei hakka detailidesse laskuma, aga need olid mõrvad, mille kohta võib öelda erakordselt julm.

Ohvriteks olid alguses prostituudid. Politsei küll tegutses, kuid ilmselgelt mitte kuigi efektiivset, viisakalt öeldes tegi ta seda vähemotiveeritult. Samas oli ka avalikkuse ohtutunne vaatamata võigastele veretöödele madalapoolne, sest ohvrid olid kõik sekstöötajad ning usuti, et mõrtsukal on oma väga kindfel "tapmisprofiil". Seda kuni 26. juunini 1977, mil mõrtsukas tapps 16-aastase koolitüdruku Jayne MacDonaldi… Järgnesid politsei mõtisklused "süütutest ohvritest" ja "teistest ohvritest".